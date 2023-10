Ново земетресение беше регистрирано в Западен Афганистан, този път с магнитуд 6,5, предаде Ройтерс. Световната агенция се позова на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (ЕССЦ).

ООН: Над 11 000 души са пострадали при земетресенията в Афганистан

Епицентърът е на 36 километра на север от град Херат, в който живеят около 272 хиляди души. Дълбочината на труса е десет километра. За момента няма информация за пострадали и разрушения, допълва ЕССЦ.

По-късно през деня международната неправителствена организация "Лекари без граници" съобщи, че има данни за двама загинали, а в регионалната болница в Херат са приети над 100 ранени, предаде Асошиейтед прес.

#BREAKING: Earthquake of magnitude 6.3 strikes western Afghanistan, says USGS — the third quake in the country in nine days pic.twitter.com/JBraPvI6wC