Пожар се е разразил в еврейската част на централното виенско гробище през изминалата нощ. Засегната е една постройка за еврейски обредни ритуали, така наречената зала за церемонии. По стените на гробищния парк са надраскани пречупени кръстове, съобщават австрийски медии.

A Jewish cemetery in #Vienna has been set on fire and desecrated



The Jewish part of Vienna's central cemetery was set on fire last night and swastikas were drawn on the outside of the cemetery wall, the head of #Austria's Jewish community said. The fire damaged the lobby of the… pic.twitter.com/dIExz3R4Rr