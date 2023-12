Преди седмици по кината излезе "Наполеон" - филмът, направен под съвършената режисура на Ридли Скот. За този шедьовър Скот отново се доверява на една от легедните на съвременното кино, а именно Хоакин Финикс, който изигра ролята на Комод в "Гладиатор". Повече за "Напоелон" и кадри от премиерата на лентата в Париж вижте в ГАЛЕРИЯТА ТУК .

NAPOLEON is FANTASTIC!! Director RIDLEY SCOTT is still at the top his game (at 85!) with a sweeping epic & JOAQUIN PHOENIX is magnificent! Incredible battle scenes that will blow you mind! Bound for OSCAR NOMS across the board, including BEST PICTURE! pic.twitter.com/vLcOr2dcsa