На 98-годишна възраст почина французинът Жак Делор, който е една от водещите фигури в изграждането на единна Европа, предаде Франс прес, като се позова на дъщерята на Делор - Мартин Обри. Делор е починал тази сутрин в дома си в Париж в съня си, поясни Мартин Обри, която е социалистка и е кмет на френския град Лил.

Жак Делор е бивш председател на Европейската комисия, смятан е за баща на еврото и е водеща фигура и във френската левица.

Той беше министър на финансите при президента Франсоа Митеран (1981-1984 г.). По това време той беше начело на допитванията до общественото мнение и социалистите искаха да го издигнат за кандидат за президент за изборите през 1995 г., но Делор отказа. Той направи това в телевизионно предаване, гледано от 13 милиона зрители. Така Делор попари надеждите на социалистите.

"Ще навърша 70 години, работя неуморно от 50 години и е по-разумно, при тези условия, да обмисля един по-балансиран начин на живот, между размислите и действието", заяви тогава той, припомня Франс прес. "Не съжалявам за това, но не казвам, че съм бил прав", сподели Делор години по-късно, през 2021 г. в интервю за изданието "Поан". "Прекалено много бях загрижен за моята независимост и се чувствах различен от онези, които ме заобикаляха. Моят начин на правене на политика не беше същият", каза тогава Делор.

Жак Делор бе начело на ЕК от 1985 до 1995 г. и от Брюксел той се превърна в един от архитектите, оформили контурите на съвременната единна Европа, в основата на което беше създаването на единния пазар, подписването на Шенгенските договори, на Единния европейски акт, стартиране на програмата за студентски обмен "Еразъм", реформата на общата селскостопанска политика, създаването на Европейския икономически и валутен съюз, което доведе до създаване и на еврото.



През март 2020 г. Делор призова държавните и правителствените глави на страните от ЕС да са по-солидарни в момент, в който те се караха относно общия европейски отговор на пандемията от COVID-19.

Заедно с мозъчните си тръстове "Клуб свидетел" ("Club tйmoin") или "Наша Европа ("Notre Europe"), превърнал се после в "Институт Жак Делор", базиран в Париж, Брюксел и Берлин, Жак Делор пледира за засилване на европейския федерализъм и призова за повече дързост и смелост в момента, в който настъпваше Брекзит и в който към ЕС се отправят атаки от всякакъв род популисти, посочва Франс прес.

Делор е роден в Париж на 20 юли 1925 г. По образование е юрист, специалист по икономически политики. Първоначално той работи във Банк дьо Франс, а после във Френската конфедерация на християнските работници и участва трансформацията на синдиката, превърнал се във Френска демократична конфедерация на труда, припомня Франс прес. Присъединява се към социалистите едва, когато е на 49 години, с желанието, както той казва, да бъде от полза.

Начело на министерството на финансите при социалиста Митеран Жак Делор беше един от инициаторите на обрата към бюджетни икономии от 1982 г., като по този начин бе избегнато потъването на Франция в инфлация.

В личен план Делор се жени през 1948 г. за колежка, споделяща неговите синдикални и религиозни убеждения - Мари Льофай, починала през 2020 г. Двамата имат две деца - Мартин Обри, родена през 1950 г. и Жан-Пиер, роден през 1953 г. и починал от левкемия през 1982 г.

Жак Делор почина в същия ден, в който почина една от ключовите фигури на германските финанси и политика - Волфганг Шойбле, който въплъщаваше бюджетната строгост, която години наред Германия проповядваше и на европейско ниво.

Ройтерс отбелязва, че Делор, когото някои наричат Бащата на европейската интеграция, е бил начело на ЕК три пъти, повече от който и да е било друг председател на този европейски орган.

Тази епоха беше белязана от сблъсъци между привържениците на федерализма, като Делор, вярващи, в идеята за "един още по-близък съюз", и противници на тази идея, като тогавашната британска премиерка Маргарет Тачър, която категорично се противопоставяше на каквото й преотстъпване на правомощия на Брюксел и на идеята за една наддържавна федерация.

Смъртта на Делор настъпи три години, след Брекзит, настъпил официално на 31 декември 2020 г. след 47-годишно еврочленство на Великобритания.

През периода начело на ЕК Делор следеше процеса на разширяването на Европейската общност. През 1986 г. към нея се присъединиха Испания и Португалия, а после през 1995 г. Швеция, Австрия и Финландия. Този период бе дефиниран и от рухването на Берлинската стена и обединението на Германия. Така следвоенната мечта на федералистите за един обединен континент започна да изглежда реалност, отбелязва Ройтерс.

