Испанският тенисист Рафаел Надал, който е носител на 22 титли от Големия шлем, се завърна на корта с победа срещу австриеца Доминик Тийм със 7:5, 6:1 на турнира в Бризбейн. Мачът продължи час и 29 минути.

Game, set & match Nadal 🇪🇸



The moment @RafaelNadal defeated Thiem in his comeback match!#BrisbaneTennis pic.twitter.com/qRTnw7pajA