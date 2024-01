Посетител на джамия в истанбулския квартал "Фатих" нападна с нож имам и член на местната религиозна общност.

След молитвата мъжът влязъл в стаята на имама и го нападнал. Друг човек, опитал да се намеси, също е пострадал. И двамата са откарани в болница без опасност за живота.

