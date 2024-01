Джордж Клуни се забавлява повече зад камерата, отколкото пред нея. 62-годишната холивудска звезда дебютира като режисьор с филма „Confessions of a Dangerous Mind” през 2002 г. Той отново седна на режисьорския стол за спортната драма „The Boys in the Boat” и призна, че обича да командва.

„Това е по-забавно, имаш много по-голям контрол. Мога да ги командвам”, казва Клуни пред „Скай нюз”.

Джордж Клуни: Какво е да отглеждаш близнаци

„Забавно е да дойдеш сутринта и да напишеш сценарий, а след това някой да построи декорите, за които си писал", казва Клуни.

Той признава, че е щастливец, че може да прави нещата, които обича.

„С напредването на възрастта трябва да имаш и други неща за правене, освен основната си професия. Аз съм късметлия, защото съм на 62 години и мога да върша онова, което обичам, а много хора нямат тази възможност", казва актьорът.