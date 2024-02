Сблъсъци между протестиращи студенти са избухнали тази сутрин в центъра на Атина, съобщи телевизия "Скай". При безредиците са били ранени 8 души.

Инцидентите са станали на улица „Панепистимиу“, където са започнали да се събират студенти за участие в общонационалния протест срещу разрешаването на частните университети в Гърция. Според информациите сблъсъците са започнали заради спор коя от участващите организации да поведе шествието.

За хвърлен фас на пътя в Гърция: Отнемат книжките на шофьорите нарушители

Много улици в гръцката столица са затворени заради хилядите студенти, които пристигнаха от цялата страна. Участие в протеста са заявили 150 дружества, ученици, преподаватели и служители на висши учебни заведения.

#FPLive : Greek students stage a protest in Athens against the government's plan to introduce private universities in the country. https://t.co/5nppyYC7C7

Според протестиращите законопроектът на правителството, който отваря вратите за основаването на частни университети, ще комерсиализира висшето образование, ще засили социалното неравенство, ще обезцени дипломите от държавните университети и ще намали финансирането им.

Thousands of students demonstrate in protest of new law targeting privatization of universities #EducationForAll #Athens #ΟΧΙ_ΣΤΑ_ΙΔΙΩΤΙΚΑ_ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ #capitalism #Greece #antireport pic.twitter.com/9oLU69odVu

От своя страна премиерът Кириакос Мицотакис наскоро защити инициативата на правителството си, като заяви, че законопроектът е „голяма и историческа стъпка“, която ще позволи голяма част от 40-те хиляди гръцки студенти, които сега се обучават в чужбина, да изберат да следват в родината си, ще създаде възможност за привличане на чуждестранни студенти в Гърция и ще върне в Гърция учени, които в момента преподават в чуждестранни университети.

“The majority has spoken!

No to private universities!”



“Η πλειοψηφία μίλησε!

Όχι στα ιδιωτικά πάνεπιστημια!”



Protests continue in #Greece against planned education reforms that would allow the introduction of private universities.



Thousands took to the streets again in #Athens… pic.twitter.com/rpiac86AGs