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Това заяви политологът
„Ако преговорните екипи на ГЕРБ-СДС и „Продължаваме Промяната – Демократична България” се разберат, може да бъде произведено нещо забележително за нашата политическа действителност”. Това каза в ефира на „Здравей, България” политологът Любомир Стефанов. Според него при тези условия от коалиционното споразумение, предложено от ГЕРБ-СДС, и меморандума, за който настояват от ПП-ДБ, може да излезе добра управленска програма.
Целия разговор гледайте във видеото.
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