Двама души загинаха и трима бяха ранени при украински ракетен удар по руския граничен град Белгород. Това съобщи в изявление губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков.

Вследствие на това властите обявиха, че затварят училища и търговски центрове поради нарастване на украинските атаки, съвпадащи с президентските избори в Русия.

Загиналите са шофьор на камион и жена, отишла заедно със сина си в гаража, за да нахранят кучета, уточни Гладков в Телеграм. Той добави, че в Белгород са счупени прозорците на седем жилищни сгради и на два социални и два стопански обекта. Повредени са и 15 автомобила.

In the City Mall, the facade, pipeline and heating system were damaged due to the arrival.



According to the management of the #shopping center, the pavilions were not damaged.https://t.co/um0NNGhMnm#Belgorod pic.twitter.com/i7TWmcLpZ9