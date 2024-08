Планинска коза, слонове, вълк, пеликани, маймуни, котка и пирани се появиха по улиците в различни части на Лондон. Всички тези животни са герои в най-новата серия от изображения на британския уличен творец Банкси.

Рисунките на Банкси в Лондон вече са седем (ВИДЕО)

Снимка: gettyimages

Седем графита за седем дни на седем различни места в Лондон показа миналата седмица артистът, който грижливо крие своята самоличност. И за да няма съмнение, че е техен автор, Банкси публикува изображенията в профила си в "Инстаграм". Без обяснения - тълкуванията какво символизира серията от животни той остави на въображението на публиката.

Снимка: gettyimages

Последната му творба от неделя, 11 август, изобразява пасаж пирани и е нарисувана върху караулка на лондонската полиция на хълма Лъдгейт - близо до катедралата "Сейнт Пол" в центъра на града. Стъкленото съоръжение прилича на аквариум след намесата на Банкси, чието последно за изминалите седем дни творение се различава от всички преди него - черни силуети на животни.

Творението незабавно привлече интереса на доста хора в британската столица, които влизаха в караулката за снимки на фона на рибите. Полицията издигна метална ограда около съоръжението, за да запази рисунката на Банкси.

Миналия понеделник черен силует на планинска коза се появи на сграда в близост до моста Кю в Ричмънд, югозападната част на Лондон. Във вторник от зазидани прозорци на къща в Челси се подадоха силуети на два слона, протягащи хоботи един към друг. В сряда лондончани видяха изображение на трио маймуни, които сякаш се люлеят на моста на метростанция "Брик лейн" в Източен Лондон.

Снимка: gettyimages

За четвъртък Банкси избра виещ самотен вълк, който "кацна" на сателитна антена на покрив в Пекъм, в южната част на британската столица. Сателитната чиния с творбата обаче беше открадната посред бял ден от маскирани мъже едва час, след като авторът ѝ я публикува в профила си в Инстаграм. Полицията разследва случая.

Кражбата не смути Банкси, който в петък потвърди в социалната мрежа, че е автор и на изображение на силуетите на двойка пеликани около табела на магазин за риба в Уолтъмстоу, в източната част на британската столица.

Снимка: gettyimages

В събота черен силует на протягаща се котка върху неизползван билборд зарадва жителите на Крикълууд, в северозападната част на Лондон, но творбата бързо беше отстранена. Отговарящите за рекламното съоръжение съобщиха пред британски медии, че то е трябвало да бъде свалено в понеделник, 12 август, но са направили това по-рано от съображения за сигурност.

Какво иска да каже Банкси на обществото с изображенията си от последната седмица? Тълкуванията са доста различни, но основно се смята, че са свързани с актуални проблеми. Потребители на социалните мрежи наричат колекцията "Лондонската зоологическа градина" и са на мнение, че авторът може да оприличава на животни крайнодесните размирници, развихрили се наскоро във Великобритания, отбелязва "Гардиън".

Снимка: gettyimages

Други възприемат изображенията като препратка към войната в ивицата Газа, климатичната криза, дори и Олимпийските игри в Париж, чието закриване беше вчера.

"Банкси често е използвал животни, за да предаде спешни послания за проблемите на околната среда, заплахите за местообитанията и въздействието на климатичните промени. Но това са и мощни метафори за състоянието на световната политика и за проблемния свят, който сме създали", казва пред "Гардиън" Пол Гоф, заместник-ректор на Университета по изкуствата в Борнемут и автор на книга за Банкси.

Той припомня, че творецът през цялата си кариера е ангажиран с темата за околната среда - например през 2002 г. той прави плакат за организацията "Грийнпийс", на който са изобразени герои от "Книга за джунглата".

Организацията "Пест контрол офис", която подкрепя анонимния творец, е на мнение, идеята на Банкси е със закачливите графити просто да създаде настроение на хората в едно напрегнато лято, писа британското издание "Индипендънт".

Снимка: gettyimages

Банкси придобива популярност, след като в началото на 90-те години на миналия век започва да рисува графити в Бристол, вдъхновен от артистичната атмосфера на града, припомня Би Би Си. Той работи през нощта с малък екип от помощници. Творецът успява да запази своята самоличност и до днес. Според Би Би Си в интервю от 2003 г. уличният артист леко повдигна завесата около самоличността си, като казва, че името му е Роби.

Първият му голям стенопис, наречен The Mild Mild West, на който е изобразено плюшено мече, хвърлящо коктейл "Молотов" по трима полицаи, участващи в безредици, е нарисуван в Бристол през 1999 г.

Снимка: gettyimages

В началото на 2000 г. Банкси се мести в Лондон и продължава да привлича общественото внимание с уличното си изкуство. А няколко години по-късно печели и световна популярност, макар че остава анонимен. Негови графити се появяват в различни точки на земното кълбо, което се превръща в медийно събитие.

Творби на Банкси се разпродават за доста високи суми, като досега най-скъпата е "Любовта е в кофата за боклук" (Love Is In The Bin). За нея са платени през 2021 г. 18,6 млн. британски лири на търг, организиран от "Сотбис" в Лондон. Работата на Банкси е определена като "най-значимото произведение на изкуството на 21-ви век".

От екипа на твореца не разкриват дали Банкси ще продължи в следващите дни да украсява лондонските улици с творенията.