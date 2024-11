Джъстин Бийбър и съпругата му Хейли публикуваха първа снимка със сина им Джак Блус след раждането му. Двойката се появи в костюми за Хелоуин, облечени като героите от анимационния сериал „Ким Суперплюс” (Kim Possible) – Ким, Рон и Руфъс.

Justin, Hailey and Jack Blues Bieber dress up as Kim, Ron and Rufus from ‘Kim Possible’ for Halloween. pic.twitter.com/s1Ky2H4eWc