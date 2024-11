Звездата на Disney Channel Скай Джаксън обяви, че очаква първото си дете. 22-годишната актриса потвърди новината пред People на 12 ноември: "Развълнувана съм да започна тази нова глава в живота си – да се отдам на майчинството и да се потопя в нови актьорски проекти. Сърцето ми е толкова пълно!"

