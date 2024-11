Руският президент Владимир Путин се извини на бившия германски канцлер Ангела Меркел за случай през 2007 г. Путин заяви, че не е искал да я изплаши, когато е довел домашния си любимец лабрадор на среща с нея.

Меркел: Думите на Путин трябва да се вземат насериозно

Меркел, която има страх от животни, си спомни за напрегнатата среща в мемоарите си, публикувани тази седмица. Тя обвини Путин, че е довел домашния любимец на срещата като „демонстрация на сила“ и се е забавлявал с нейния дискомфорт.

„Не знаех, че тя се страхува от кучета“, заяви руският президент на пресконференция в казахстанската столица Астана.

