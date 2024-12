Актрисата Силвия Пинал, звезда на телевизията и театъра, смятана за последната дива на мексиканското кино, почина на 93-годишна възраст. Пинал, муза на испанския режисьор Луис Бунюел, почина в болница в Мексико сити, където беше приета миналата седмица, за да се лекува от инфекция на пикочните пътища.

Снимка: Getty Images

Мексиканските медии съобщиха, че семейството и приятелите са били с нея в последния момент. По време на кариерата си, продължила повече от шест десетилетия, Пинал играе монахиня във филма на Бунюел „Виридиана“, който печели „Златна палма“ на филмовия фестивал в Кан през 1961 г.

Участва в още два филма на режисьора, който бяга от Испания след гражданската война през 30-те години на миналия век и в крайна сметка се установява в Мексико. Това са „Ангелът изтребител“ (1962) и „Симон от пустинята“ (1965). Заедно с „Виридиана“ те образуват трилогия.

Luis Buñuel cast Silvia Pinal (1931-2024) as

Viridiana in VIRIDIANA

as 'The Valkyrie' in THE EXTERMINATING ANGEL

and as The Devil in SIMON OF THE DESERT. pic.twitter.com/t2M1d1pi8M