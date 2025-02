Синът на легендата на НБА Майкъл Джордан Маркъс е арестуван заради извършване на серия от сериозни престъпления. Той е задържан в окръг Ориндж по обвинения за шофиране в нетрезво състояние, притежание на кокаин и оказване на съпротива при арест, съобщи TMZ.

Michael Jordan’s son, Marcus Jordan, was arrested and booked into the Orange County Jail for DUI, cocaine possession, and resisting arrest, per @TMZ pic.twitter.com/LeG1O4OwQ4