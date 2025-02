Централното разузнавателно управление на САЩ предложи доброволно напускане срещу обезщетение на целия си персонал, аргументирайки се с целта разузнавателната агенция да бъде приведена в съответствие с приоритетите на президента Доналд Тръмп.

Изявление на говорител на ЦРУ гласи, че целта е да се приведе агенцията в съответствие с целите на новия ѝ директор Джон Ратклиф. "Тези стъпки са част от цялостна стратегия за вливане на нова енергия в агенцията“, заяви говорителят на разузнаването.

The Central Intelligence Agency (CIA) has recently extended buyout offers to its entire workforce as part of an initiative to align with President Trump's priorities of downsizing federal agencies and refocusing their missions. This move is consistent with similar offers made to… pic.twitter.com/1RXGLWxN6a