Киноздвездата и продуцент - британецът Уоруик Дейвис, който страда от нанизъм и години наред се бори за приобщаване, бе удостоен с най-високото отличие на Британската академия за кино и телевизия (БАФТА) - почетното членство. Признанието бе връчено по време на церемонията на наградите, която се проведе в Лондон.

То се присъжда от 1971 г. на личности с изключителен принос към филмовото и телевизионно изкуство. Негови носители са предимно филмови режисьори, но също и актьори, продуценти, оператори, монтажисти, сценаристи. От 2007 г. наградата се връчва и за принос към индустрията на видеоигрите.

Списъкът с почетните членове на БАФТА е впечатляващ - Чарли Чаплин, Алфред Хичкок, Лорънс Оливие, Джон Хюстън, Анджей Вайда, Федерико Фелини, Ингмар Бергман, Стивън Спилбърг, Алек Гинес, Маги Смит, Харолд Пинтър, Шон Конъри, Елизабет Тейлър, Майкъл Кейн, Стенли Кубрик, Джуди Денч, Антъни Хопкинс, Тери Гилиъм, Ванеса Редгрейв, Кристофър Лий, Мартин Скорсезе, Хелън Мирън, Ридли Скот. Сега към него своето име прибави и големият "малък човек" Уоруик Дейвис.

Филмът "Конклав" спечели приза за най-добър филм на наградите БАФТА (СНИМКИ)

Дейвис е един от най-известните в историята на киното актьори, страдащи от нанизъм. Високият едва 107 сантиметра британец е и сред най-доходоносните поддържащи актьори на всички времена. Той е познат на публиката с участието в едни от най-успешните филмови франчайзи в света - "Междузвездни войни" и "Хари Потър", както и с главните роли в приключенския фентъзи филм "Уилоу" и заснетия години по-късно едноименен сериал, и хорър поредицата "Леприкон".

Comenzó su carrera a los 11 años. Forma parte de nuestra infancia por sus papeles en Star Wars, Labyrinth, Willow o en las películas de Harry Potter, como Profesor Flitwick.

Premio BAFTA de Honor 2025 por su trayectoria profesional para Warwick Davis.#BAFTAs #BAFTA2025 pic.twitter.com/fovjfmuFBX — Montse (@MonMurcia) February 16, 2025

На церемонията Уоруик Дейвис беше приветстван от актьора Марк Хамил, който играе Люк Скайуокър в "Междузвездни войни". Хамил нарече своя колега "един от най-трудолюбивите мъже в шоубизнеса" и се пошегува, че Дейвис се е снимал в повече филми от поредица от него, след което се впуснал в друг мегафранчайз - "Хари Потър", отбелязва сайтът "Дедлайн".

Джордж Лукас също отдаде почит към Уоруик Дейвис, наричайки го "велик актьор".

Развълнуваният Дейвис, който загуби съпругата си миналата година, благодари на близките си, включително на децата си, че са му помогнали да се научи да се "смее и обича отново". "Това е едно от най-хубавите неща, които някога са ми се случвали, а все пак съм участвал в "Междузвездни войни", пошегува се той.

Том Фелтън, който изпълнява ролята на Драко Малфой във филмите от поредица "Хари Потър", връчи наградата на Уоруик Дейвис, разкривайки, че актьорът го е научил на първото му заклинание в Хогуортс. Фелтън каза още, че е научил друг важен урок от Дейвис - да не позволява на това, че е малък да го спира да има големи мечти.

And here's Tom Felton to award the BAFTA Fellowship to British acting legend Warwick Davis. #EEBAFTAs #BritBox pic.twitter.com/KXIx9YAuwt — BritBoxUS (@BritBox_US) February 16, 2025

Уоруик Ашли Дейвис е роден на 3 февруари 1970 г. в Епсъм, Великобритания. Той е с диагноза конгенитална спондилоепифизарна дисплазия - рядка форма на джудже. Въпреки физическите предизвикателства, пред които е изправен, неговата страст към актьорството се проявява още в ранна детска възраст.

Освен актьор, Дейвис е и активист, посветил се на създаването на по-приобщаваща екранна индустрия. Той използва платформата си, за да се противопоставя на обществените предразсъдъци и да се бори за самоутвърждаване, застъпвайки идеята, че хората, страдащи от нанизъм, могат да водят пълноценен и смислен живот.

Уоруик Дейвис е основател на Willow Management - агенция, посветена на представянето на актьори с ръст под 152,4 сантиметра и над 213,4 сантиметра.

Дейвис е и съосновател на Little People UK - благотворителна организация, която предлага приятелска и финансова подкрепа и насоки на хора, страдащи от нанизъм, техните семейства и приятели. Целта на организацията е да подпомага изграждането на положително бъдеще за тези хора.

Наред с това неговата театрална компания Reduced Height подкрепя актьори с ръст под 150 сантиметра и им помага да изградят кариера в екранните изкуства.

Warwick Davis, nuestro querido Willow, junto a su mujer y sus hijos.♥️ pic.twitter.com/exJY0yGbhv — CHEMA PONZE (@Chema_Ponze) April 6, 2024

Филмовата кариера на Уоруик Дейвис започва на 11-годишна възраст в ролята на еуока Уикет в "Междузвездни войни: Епизод VI - Завръщането на джедаите" (1983). Избран от самия Джордж Лукас, неговото изпълнение внася очарование във филма, спечелвайки му фенове по цял свят. Дейвис е сред актьорите с роли не само в оригиналната трилогия "Междузвездни войни", но и в двете трилогии, които се са нейни предистория и продължение. Последното му завръщане е в "Междузвездни войни: Епизод IX - Възходът на Скайуокър" (2019).

Фентъзи приключенският филм "Уилоу" (1988), режисиран от Рон Хауърд и продуциран от "Лукасфилм", още повече затвърждава мястото на Уоруик Дейвис в Холивуд.

The many faces of Warwick Davis in Harry Potter. pic.twitter.com/J5W9N8gmfq — Potterhead Posts (@PotterheadPosts) December 5, 2021

Присъствието му във фентъзи жанра продължава с ролите на професор Филиус Флитуик и таласъма Грипкук във филмовата поредица за приключенията на Хари Потър (2001-2011). Дейвис е изпълнител и на главната роля в хорър филмите от поредицата "Леприкон" (1993-2018).

Disney+ has officially ordered the Willow series, with Warwick Davis returning and Jon M. Chu directing the pilot: https://t.co/PXSjxQxs7R pic.twitter.com/SwdFk0g1sK — Empire (@empiremagazine) October 20, 2020

Уоруик Дейвис се появява и по британската телевизия в предавания като Life's Too Short (2011-2013), което създава заедно с Рики Джървейс и Стивън Мърчант.

Когато по-рано през годината беше обявен за почетен член на БАФТА, Дейвис каза: "За мен почетното членство е олицетворение на духа на приобщаване, творчество и сътрудничество, който БАФТА защитава. Това признание е не само за работата, която съм свършил, но и за хората, които ме подкрепиха, и за публиката, направила това пътуване възможно. Приемам почетното членство в чест на всички, които живеят с нанизъм или каквато и да е форма на различие, напомняйки, че нашата уникалност може да бъде най-голямото ни предимство".

Даниел Радклиф бе отличен с една от най-престижните награди за изкуство (ВИДЕО+СНИМКИ)

Изказвайки благодарността си към БАФТА за оказаната му чест и заради това, че е повярвала в "неговото пътуване", Дейвис допълни, че с нетърпение ще продължи да подкрепя нови перспективи, да се застъпва за по-добро представяне и да вдъхновява следващото поколение разказвачи да мечтаят мащабно.

Сара Път, председател на БАФТА, цитирана от сайта на организацията, на свой ред каза: "Щастливи сме да присъдим на Уоруик Дейвис почетното членство - нашето най-високо отличие. Уоруик е талантлива, обичана и истински вдъхновяваща личност, която завладява публиката от десетилетия. От емблематичните си изпълнения до застъпничеството му за по-голямо приобщаване и представяне на и извън екрана, той оказа забележително влияние върху киното и върху насърчаването на по-загрижено общество".

Миналата година Уоруик Дейвис загуби съпругата си Саманта, която също страдаше от нанизъм и беше съосновател на благотворителната организация Little People UK. Дейвис наричаше половинката Сами, от брака, с която има две деца, свое "любимо човешко същество" и каза, че загубата ѝ е оставила "огромна празнина" в живота им, припомня Би Би Си.

Редактор: Цветина Петрова