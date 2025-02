Актьорът Джон Литгоу, който е на 79 години, потвърди пред ScreenRant, че е приел ролята на магьосника Албус Дъмбълдор в предстоящата телевизионна адаптация на хитовите книги на Дж. К. Роулинг.

„Е, това беше пълна изненада за мен“, сподели той в интервюто. „Получих телефонното обаждане, докато бях на филмовия фестивал „Сънданс“, за пореден нов проект. Не беше лесно решение, защото тази роля вероятно ще ме определи за последната глава от живота ми. Страхувам се. Но съм много развълнуван", сподели Литгоу. И допълни, че решението е било много трудно за него. "Ще бъда на около 87 години, когато приключат снимките, но казах „да“, допъни още той.

John Lithgow has confirmed that he will play Albus Dumbledore in the Harry Potter TV series.



