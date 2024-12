Джуд Лоу бе удостоен със звезда на Алеята на славата в Холивуд. Актьорът от франчайзите „Шерлок Шолмс” (с Робърт Дауни Джуниър) и „Фантастичните животни” (където играе магьосникът Албус Дъмбълдор) каза, че през 30-те години на работа в киното е бил вдъхновяван, окуражаван и напътстван от много хора, от които се е учил. „Те са причината, за да имам тази звезда. Искам да им благодаря”, сподели актьорът.

Снимка: Getty Images

Британецът, пленил сърцата на много жени по света и оставил огромен отпечатък в киното с невероятните си превъплъщения, получава отличието малко преди рождения си ден, който е на 29 декември. 51-годишната звезда от „Гатака”, „Изкуствен интелект”, „Студената планина” и „Враг пред портата” е роден в Люишъм, Лондон, в семейството на учителите Маргарет Ан и Питър Робърт Лоу. Маргарет споделя, че синът им е кръстен на книгата Jude the Obscure и на песента Hey Jude на легендарните "Бийтълс".

Снимка: Getty Images

Актьорът е номиниран два пъти за наградите „Оскар”, има четири номинации за „Златен глобус” и е носител е на едно отличие на БАФТА. В богатата си кариера той има общо 27 номинации за различни филмови награди.

Jude Law has received his star on the Hollywood Walk of Fame. pic.twitter.com/uNJjRDW0WB