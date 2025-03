Срещата на върха в Лондон беше посветена на Украйна и общото ни европейско бъдеще. Чувстваме силна подкрепа за страната, за нашия народ - както за войниците, така и за цивилното население, и за нашата независимост. Заедно в Европа работим за създаването на солидна основа за сътрудничество със Съединените щати в стремежа към истински мир и гарантирана сигурност. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в социалната мрежа Х.

The summit in London was dedicated to Ukraine and our shared European future.



We feel strong support for Ukraine, for our people – both soldiers and civilians, and our independence. Together, we are working in Europe to establish a solid foundation for cooperation with the United States in the pursuit of genuine peace and guaranteed security.