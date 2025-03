Мелания Тръмп направи своята първа публична изява след инаугурацията на Доналд Тръмп. Тя лобира в понеделник в Капитолийския хълм за законопроект, който би направил федерално престъпление публикуването на интимни изображения онлайн, независимо дали са реални или фалшиви. Мелания Тръмп заяви, че е „сърцераздирателно“ да видиш през какво преминават тинейджърите и особено момичетата, след като станат жертви на хора, които разпространяват такова съдържание.

Първата дама на САЩ призова Конгреса да постави „благосъстоянието” на младите хора на първо място.

„Тази токсична среда може да бъде изключително вредна. Трябва да поставим на първо място тяхното благосъстояние, като им осигурим подкрепата и инструментите, необходими, за да се ориентират в тази враждебна дигитална среда“, каза тя по време на кръгла маса за Закона, наречен Take It Down.

„Всеки млад човек заслужава безопасно онлайн пространство, в което да се изразява свободно, без заплахата от експлоатация или вреда“, добави тя.

Сенатът прие Закона Take It Down през февруари, а публичната подкрепа на Мелания Тръмп може да помогне за преминаването му през контролираната от Републиканците Камара на представителите и да достигне до бюрото на президента Доналд Тръмп за подпис.

Основните вносители на законопроекта са сенаторите Тед Круз (Тексас) и Ейми Клобушар (Минесота), както и представителите Мария Салазар (Флорида) и Маделийн Дийн (Пенсилвания).

Круз, който водеше дискусията в Капитолия, заяви на първата дама, че нейното лидерство „е изключително важно” и изрази увереност, че то ще изиграе важна роля за ускоряване на преминаването на този закон.

Той сподели, че мярката е вдъхновена от случая с Елистън Бери и нейната майка, които посетили офиса му, след като Snapchat отказва почти година да премахне генерирано с изкуствен интелект неприемливо изображение на момичето, когато тя била на 14 години. Елистън, както и други жертви, споделиха своите лични истории.

Meta, която притежава и управлява Facebook и Instagram, подкрепя това законодателство.

Законопроектът ще направи федерално престъпление публикуването или заплахата от публикуване на интимни реални или генерирани с AI изображения онлайн без съгласие. Социалните медийни платформи ще имат 48 часа да премахнат такива изображения и да предприемат стъпки за изтриване на дублиращо съдържание след подадено искане от страна на жертвата.

Първата дама изказа критика към демократите, посочвайки че очаква повече от тях да участват в дискусията. Единственият представител на Демократическата партия по време на дискусията беше Ро Ханна от Калифорния.

Появата на първата дама заедно с Круз идва години, след като сенаторът и съпругът й водеха жестока кампания за Републиканската номинация за президент през 2016 г. Тръмп дори отправи обвинения тогава, че Круз стои зад кампания, насочена срещу него, която съдържа пикантна снимка на Мелания Тръмп като модел, направена по време на фотосесия за GQ.

През първата администрация на Тръмп, Мелания Тръмп водеше инициативата Be Best, насочена към младите хора, която включваше акцент върху онлайн безопасността. Тя заяви, че се интересува от възобновяването на програмата.

