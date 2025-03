Президентът на Украйна Володимир Зеленски каза днес, че Украйна е "напълно решена" да проведе конструктивен диалог с представители на САЩ в Саудитска Арабия следващата седмица за начините за прекратяване на войната с Русия. От встъпването си в длъжност през януари президентът на САЩ Доналд Тръмп преустанови временно американската военна помощ за Украйна, както и обмена на разузнавателни данни с Киев. Той обвини Зеленски, че няма сериозни намерения за сключването на мирно споразумение с Русия, чиито сили нахлуха в Украйна преди три години и завзеха около 20 процента от територията ѝ.

"Украйна се стреми към мир още от първата секунда на тази война. На масата са представени реалистични предложения. Ключът е да се действа бързо и ефективно", написа Зеленски в X.

Десетки убити и ранени при масирани руски удари срещу Украйна

Украинският президент заяви, че ще пътува другата седмица за Саудитска Арабия и че след срещата си с престолонаследника Мохамед бин Салман ал Сауд в понеделник украинските дипломатически и военни представители ще останат за среща с американска делегация във вторник. "От наша страна ние сме напълно ангажирани с конструктивен диалог и се надяваме да обсъдим и да постигнем съгласие по необходимите решения и стъпки", подчерта той.

Today, a highly productive meeting took place in Kyiv between the diplomatic teams of Ukraine and the UK.



We discussed our joint steps that could bring us closer to peace and accelerate diplomatic efforts. I’m grateful for the support. Ukraine is determined to do everything to…