Русия е представила на САЩ списък с искания за споразумение за прекратяване на войната в Украйна и възстановяване на отношенията с Вашингтон, твърдят източници на „Ройтерс“. Не е ясно какво точно е включила Москва в списъка и дали е готова да започне мирни преговори с Киев преди приемането им. Руски и американски официални лица са обсъждали условията по време на лични и виртуални разговори през последните три седмици, съобщават източници на „Ройтерс“.

Москва: Ще решим дали да приемем примирие с Украйна, след като САЩ ни информират за резултатите от преговорите

Те описват условията на Кремъл като такива с широк обхват и сходни с исканията, които Кремъл е представял и преди на Украйна, САЩ и НАТО.

Москва отказа да коментира пред „Ройтерс“ твърдението, че вече е представила списъка с исканията си.

Досега условията включваха отказ на Киев от членство в НАТО, споразумение да не се разполагат чуждестранни войски в Украйна и международно признаване на твърдението на президента Владимир Путин, че Крим и четири провинции принадлежат на Русия.

