Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола и премиерът Росен Желязков обсъдиха вандалските посегателства срещу сградата на Европейския парламент в София. Мецола подчерта, че правото на мирни протести и демонстрации в Европа никога не бива да води до насилие и агресия. Тя припомни, че лично и публично е осъдила тези актове на насилие още същия ден.

This afternoon our building that represents European democracy in Sofia has been targeted and vandalised.



Disgraceful. Unacceptable.



We are the first to defend the right to peaceful protests & demonstrations in Europe. But that should never translate to violence & aggression.