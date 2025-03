Президентът на САЩ Доналд Тръмп се опитва да предотврати въоръжен конфликт с Иран, като изгражда доверие с Техеран, каза американският пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф в интервю за журналиста Тъкър Карлсън, публикувано в социалната мрежа X.

Уиткоф каза още, че неотдавнашното писмо на Тръмп до ръководството на Ислямската република не е било замислено като заплаха.

В интервюто с Карлсън специалният пратеник на САЩ за Близкия изток изтъкна, че Тръмп има военно преимущество и би било по-естествено иранците да настояват за дипломатическо решение.

"Вместо това Тръмп е този, който иска дипломатическо решение. В него като цяло се казва: "Аз съм президент на мира. Това е, което искам. Няма причина да предприемаме военни действия. Трябва да разговаряме", поясни Уиткоф.

