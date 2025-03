След продължила близо три години мащабна реставрация най-старият музей в Мароко отвори врати. Музеят "Ал Бата" е разположен в самото сърце на град Фес и е дом за над 777 ценни артефакта, отразяващи богатата история и културно многообразие на Мароко.

„Ал Бата” първоначално е дворец, построен от султан Мулай Хасан I между 1873 и 1894 година. Монархът го е използвал като лятна резиденция и е провеждал в него важни аудиенции. През 1915 г. палатът е преобразуван в музей. Така сградата получава ново име и ново предназначение – да разкрива красотата на ислямското изкуство.

Al Batha Museum( @FNMusees ) of Islamic Art to open in Fez



4 yrs in the making, Morocco's oldest museum will be open to the public at the end of June. Housed in a 19th-century reception palace, it will display 700 objects, i.e. 10% of the collection. #Museum #Morocco pic.twitter.com/7rPSkD0CU1