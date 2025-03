Ирландски фермер предлага успокояваща терапия с алпаки в старчески домове и училища за специални потребности, съобщава "Ройтерс".

Какво животно е алпаката

Алпа̀ката (Vicugna pacos) е домашно чифтокопитно животно, което се отглежда във високите части на Андите в Еквадор, Перу, Чили, Аржентина и Боливия. Достига височина до 1 метър, тежи около 70 кг., и има меко, дълго руно.

Как се заражда идеята за успокояваща терапия с алпаки

Фермерът на 64-години с прякор "Джо Алпаката" е намерил нова работа за своето стадо от 71 вълнисти южноамерикански алпаки - животинска терапия за самотни възрастни хора в старчески домове. "Те ги усещат - поглеждат в големите им кафяви очи и това ги успокоява. И даже може да чуете пациентите как си тананикат, докато общуват с животните", разказва Фелън за успеха на терапията. "Освен със старчески домове, работим и с местни училища за деца със специални потребности, а учителите ни казват, че въздействието върху децата е наистина много положително", добавя той.

Първоначално Фелън се е занимавал с по-традиционни видове земеделие, но не виждал перспектива да изкарва прехраната си по този начин. Така той решил да купи седем алпаки и продал дома си, за да си купи ферма.

