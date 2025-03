Селена Гомес смята, че на жените им е „много по-трудно“, отколкото на мъжете, когато става въпрос за негативни коментари в социалните медии.

Певицата и актриса коментира влиянието на онлайн омразата в интервю, което даде на Джей Шети заедно с годеника си, автора на песни и звукозаписен продуцент Бени Бланко.

В интервюто за подкаста „On Purpose With Jay Shetty“ двойката, която промотира съвместния си албум „I Said I Love You First“, обсъди връзката си и влиянието, което оказва върху нея присъствието в публичното пространство.

Бланко каза, че никога не чете коментари в социалните медии и че предпочита да „пада свободно през живота“.

Но 32-годишната Гомес не е толкова безгрижна. Тя каза, че понякога „става жертва“ на това да гледа нещата, които се пишат за нея онлайн, но „това не допринася за живота ти“.

„Никой не се интересува от такива неща при мъжете“, каза Гомес и добави, че жените се подбират по всичко - от външния им вид до това с кого се срещат.

„Теглото ми също е важно. Всеки просто има какво да каже и това наистина ме натъжава. Дори не е тъжно, защото знаете, не, не съм жертва. Просто смятам, че това може би е малко горчиво. И се чувствам наистина виновна, че го казвам, но е вярно“, добави Гомес.

Певицата заяви, че и преди се е налагало да се откъсне от социалните медии, като добави: „Аз съм човек, така че, разбира се, понякога чета разни неща, но през повечето време игнорирам повечето от написаното“.

Гомес съобши, че в момента няма социални медии на телефона си, въпреки че оценява и добрата им страна. „Разбирам силата на това, което са социалните медии - просто е сложно“.

