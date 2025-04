Пекин отмени близо 700 полета и затвори парковете заради силни ветрове и пясъчни бури. Бурните ветрове повалиха стотици дървета, които смазаха автомобили и нанесоха щети на някои по-стари къщи в китайската столица.

Двете огромни международни летища в Пекин - "Пекин Капитал" и "Дасин" - отмениха общо 693 полета.

Extreme winds hit Hebei, China, ahead of a powerful storm. A video from Zhangjiakou shows intense gusts as northern China braces for winds up to 150 km/h. Beijing issued its first orange gale warning in a decade. pic.twitter.com/O51g0KLRmO