Астронавтът на NASA Дон Петит, заедно с космонавтите на „Роскосмос” Алексей Овчинин и Иван Вагнер, ще напуснат борда на Международната космическа станция на 19 април, събота, с космическия кораб Soyuz MS-26 и ще се завърнат на Земята.

Очаква се капсулата да се разкачи от модула Rassvet в 17:57 ч. източноамериканско време, а кацането с помощта на парашути ще се състои в 21:20 ч. (06:20 ч. казахстанско време, неделя) в степите на Казахстан, югоизточно от град Джезказган. Завръщането съвпада със 70-ия рожден ден на Дон Петит.

NASA ще излъчва на живо всички етапи от завръщането и съпътстващите събития в платформата NASA+.

Снимка: Getty Images

Церемонията по предаване на командването на станцията ще се състои в петък, 18 април, от 14:40 ч. източноамериканско време. Командирът на Експедиция 72 Алексей Овчинин ще предаде управлението на японския астронавт Такуя Ониши от JAXA (Японската агенция за аерокосмически изследвания), с което ще започне Експедиция 73 в момента на разкачването.

Takuya Onishi, Crew-10 Mission Specialist.



Born in Tokyo, Takuya Onoshi flew the MS-01 mission in 2016, making Crew-10 his second flight.



He was the first Japanese astronaut to berth a Cygnus craft to the ISS and was a flight director for the Kibo module.



📸 - @BrandonMWynn pic.twitter.com/S26UypkkRG