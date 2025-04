Ливанският маронитски патриарх Бешара Раи счупи бедрото си по време на великденската литургия. 85-годишният свещеник се спънал в расото си, докато се е качвал на олтара, в началото на службата в град Бкерке, северно от Бейрут.

След месата духовният предводител на влиятелната маронитска общност, която признава върховенството на папата, бил транспортиран в болница, където е претърпял успешна операция.

Per @charityradiotv on Facebook. I just seen that Patriarch Cardinal Bechara Boutros al-Rahi fell and broke his hip. Let us pray for a speedy recovery. pic.twitter.com/uRQ2bgxabT