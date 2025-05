Петима души са ранени при нападение в начално училище в Токио, след като двама въоръжени мъже са нахлули в помещенията. Предполага се, че става дума за учители.

Няма данни за пострадали деца, съобщиха японски медии.

Two men broke into the municipal Daisan Elementary School in Tachikawa, Tokyo, on Thursday morning and went on a rampage, according to a senior Metropolitan Police Department official. Five teachers were injured in the incident.

