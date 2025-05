Докато целият свят е насочил поглед към Ватикана и очаква бял дим или черен дим, от хълма Джаниколо се разнесе розов.

Само часове преди кардиналите от Римокатолическата църква да се съберат в Сикстинската капела за конклава, който трябва да излъчи новия папа, членове на “Конференцията за ръкополагане на жени” запалиха розови димки на близък хълм в знак на протест срещу неравенството между половете в църквата, пише France24.

