Малък град в западната част на Франция постави световен рекорд за най-голям брой хора, облечени в костюми на смърфове, събрани на едно място - над 3000 души през уикенда.

Ландерно, с население 16 000 души, разположен в най-западната част на френския регион Бретан, се е опитвал два пъти да отнеме рекорда от Лаухринген, град в Германия, който успя да събере 2762 смърфа през 2019 г.

В събота, 17 май, френските претенденти най-накрая счупиха този рекорд, събирайки 3076 души, облечени и боядисани в синьо, с бели шапки и пеещи песни на смърфове.

„Смърфирахме рекорда“, каза един от участниците пред АФП.

Смърфовете, създадени от белгийски карикатурист през 1958 г. и наричани „Schtroumpfs“ на френски, са малки, подобни на хора същества, които живеят в гората. Забавните герои се превърнаха в голяма франчайз, която включва филми, сериали, реклами, видео игри, тематични паркове и играчки.

20-годишната студентка Албан Деларивиер е пътувала от Рен, на повече от 200 километра, за да се присъедини към веселбата.

Кметът на Ландерно Патрик Леклерк, също облечен в костюм на смърф, заяви, че инициативата „обединява хората и им дава нещо друго, за което да мислят, освен времената, в които живеем“.

