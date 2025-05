Предупреждения за торнадо, проливни дъждове, бури и градушки във Великобритания. Експерти предупреждават, че в някои части на Острова може да се появи торнадо, тъй като регионите на юг са подложени на обилни дъждове, след най-сухия старт на пролетта от десетилетия насам.

Метеорологът от „Метрополитен“ Алекс Бъркил заяви, че „не е изключено в сряда да се види фуниевиден облак, може би дори кратко торнадо в някои части на Югоизточна Великобритания“, като южните райони ще бъдат изправени пред гръмотевици, светкавици и градушки.

Tornado threat UK



A tornado could batter parts of the UK, as southern #England endures heavy rain following the driest start to spring in decades.



Meteorologist Alex Burkill stated it is "not out of the question that we could see a funnel cloud, maybe even a brief #tornado" pic.twitter.com/0l9reZOIV2