Американският технологичен милиардер Илон Мъск нарече „отвратителна мерзост“ мегазакона за намаляване на данъците и разходите, който президентът Доналд Тръмп се опитва да прокара през Конгреса.

„Съжалявам, но просто не мога да издържам повече“, написа Мъск в социалната мрежа X.

Бюджетната комисия отхвърли законопроекта на Тръмп за намаляване на данъците

„Този огромен, възмутителен проектозакон за разходите на Конгреса е отвратителна мерзост. Срам за тези, които гласуваха за него: знаете, че не сте постъпили правилно. Знаете го“, добави собственикът на Tesla и SpaceX.

Белият дом, на свой ред, защити мегазакона, като заяви, че мнението на Мъск няма да промени отношението на Тръмп към законопроекта.

