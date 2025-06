Папа Лъв XIV може сам по себе си да е известна личност, но прочутият религиозен водач има и доста звездни роднини. „Ню Йорк Таймс“ проследи родословието на новия папа и установи, че той има роднини в Италия, Испания и Франция, някои от които по-късно се преселили в Квебек през 1650-те години.

След като проследили корените му до Луи Буше дьо Грандпре — един от неговите далечни канадски роднини — от изданието установили, че Робърт Превост, на 69 години, е роднина както на Джъстин Бийбър, така и на Мадона точно чрез дьо Грандпре, който е роден в канадския град Труа-Ривиер.

Други знаменитости, които са свързани с папата чрез дьо Грандпре, са Анджелина Джоли и Хилари Клинтън, както и бившия канадски министър-председател Джъстин Трюдо и покойния писател Джак Керуак.

The New York Times reports Pope Leo XIV is related to “numerous Canadian-derived distant cousins” including: • Madonna • Justin Bieber • Pierre & Justin Trudeau • Angelina Jolie • Hillary Clinton • Jack Kerouac pic.twitter.com/0eNlvA9TIW

Връзката на Мадона с папата идва три години след като тя помоли неговия предшественик, покойния папа Франциск, за среща, за да обсъдят предполагаемите ѝ три отлъчвания от църквата.

„Здравейте, папа Франциск, аз съм добра католичка. Кълна се!“ написа тя в X през май 2022 г.„Минаха няколко десетилетия от последната ми изповед. Би ли било възможно да се срещнем някой ден, за да обсъдим някои важни въпроси? Била съм отлъчвана 3 пъти. Не ми се струва справедливо. Искрено: Мадона”, написа още звездата.

Папа Лъв XIV влезе в историята, като стана първият папа американец. Той е роден в Чикаго и има креолски и сициалнски корени.

Според „Таймс“ в града някога са живели много поробени африканци, а предците на папата включват поне 17 души, които в различни документи са описани като „мулат“, „мулатка“, „мулатка креолка“ и др.

Робърт Превост е роден на 14 септември 1955 г. в Чикаго. Негови родители са Луис Мариус Превост и Милдред Мартинес. Духовният глава на Римокатолическата църква има двама братя – Джон и Луис.

#Madonna with her father Silvio acknowledging she's related to the Pope at her instagram stories #thepope #queenofpop pic.twitter.com/Zz8mWjBDrf