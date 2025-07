Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще изпрати писма до над 150 държави с известие за нови митнически тарифи в размер на 10% или 15%. Това е част от новия му търговски дневен ред, насочен към уеднаквяване на митата за по-малки икономически партньори.

„Ще изпратим уведомление за плащане, в което ще бъде посочено какво ще бъде митото“, заяви Тръмп пред репортери в сряда в Белия дом. По думите му всички страни от тази група ще получат еднакви условия. „Това не са големи държави, и не правят чак толкова търговия“, добави той.

Тръмп налага 30% мита на ЕС и Мексико

В интервю за Real America’s Voice, излъчено по-късно същия ден, Тръмп уточни, че митническата ставка „вероятно ще бъде 10 или 15%, още не e решeно окончателно“.

TRUMP SIGNALS NEW TARIFF PLAN FOR AFRICA AND BEYOND@POTUS says individual deals or a flat tariff of “10 or 15%” could soon apply to nearly 150 nations: “We’re going to put out one number… we haven’t decided yet.”@AmandaHead @jsolomonReports pic.twitter.com/whEIPBjHb0