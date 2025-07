Херцогът на Съсекс последва стъпките на майка си, принцеса Даяна, като посети благотворителна организация Halo Trust, която разчиства противопехотни мини в Ангола. Принц Хари каза, че децата не трябва да се страхуват, докато играят навън или отиват на училище.

Организацията беше под покровителството на принцесата след нейната визита в африканската страна през 1997 г. Образът на Даяна, която върви през минно поле с козирка и бронежилетка, привлече вниманието на целия свят към опасността, причинена от мините, останали след края на войните. Фотографията се превърна в символичен образ на усилията за спиране на вредите от военните устройва върху цивилното население.

Принц Хари посети село близо до минно поле и се срещна с деца от района. Местните получават уроци как да избегнат детонирането на изостаналите експлозиви.

Prince Harry has been pictured in the capital of Angola meeting the country’s president. He is returning to the country, where his mother famously walked near landmines in 1997, with @TheHALOTrust . #PrinceHarry #Angola pic.twitter.com/2xEGjPJ5f4

► Halo Trust е обезвредила 120 000 противопехотни мини в Ангола от години гражданска война.

Смята се, че от 2008 г. насам в страната са убити или ранени от мини около 60 000 души, а около хиляда минни полета все още предстои да бъдат разчистени.

„Останките от войната все още заплашват човешки животи всеки ден“, каза още Хари, който е патрон на Halo Trust.

#PrinceHarry has arrived in Luanda, Angola today , for the Halo Trust! It is believed he will be walking that famous walk in the landmine fields that his mother did 28years ago in the hopes of raising more awareness & money for the charity for the incredible work they do. pic.twitter.com/PTEgnjhBbF