На 64-ия рожден ден на принцеса Даяна най-големият ѝ син се опитва да сбъдне някои от нейните желания от миналото. Принц Уилям прекара 1 юли на около 270 километра от дома си в замъка Уиндзор в Шефилд, за да отбележи втората годишнина на Homewards – инициативата, която той стартира през 2023 г., като обеща 3,8 милиона долара на шест различни региона в Обединеното кралство, за да направи бездомността, както той каза „ рядка и кратка", предадоха световните таблоиди.

Приживе Даяна често е водела Уилям и Хари в приюти, в които самата тя е помагала. Нейната кауза е била да хвърли светлина върху човешкия аспект на този проблем. Уилям пое мисията, ставайки патрон на организации, които Даяна е подкрепяла, включително Centrepoint и The Passage, пише People.

Снимка: На1 юли 2021 г., денят, в който Даяна щеше да се навърши 60 години, Уилям и Хари откриваха статуя на покойната принцеса в Sunken Garden в двореца Кенсингтън. Getty Images

Защитавайки кауза, близка както на него, така и на майка му, бъдещият крал прекара събитието „Към дома: Заедно да осигурим промяна“ с представители на Шефилд, Нюпорт, Абърдийн, Северна Ирландия, Борнемут, Крайстчърч и Пул и Ламбет.

По време на конференцията принцът на Уелс присъства на семинари, експертни панели и се срещна с онези, които са на първа линия и ръководят местните усилия в своите общности за борба с бездомността.

Той ръководи панел заедно със защитника на Homewards - Стивън Бартлет, и бившия премиер на Обединеното кралство - Гордън Браун. 43-годишният Уилям се срещна с хора, които са били бездомни.

There is no better way to honor Princess Diana’s 64th birthday that showcasing a cause that was close to her heart: homelessness. Today the program Homewards from The Royal Foundation marked its 2nd year while delivering new housing projects,job opportunities and partnerships. pic.twitter.com/W5mzmLTPkx