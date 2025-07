Певицата Марая Кери обяви новия си албум „Here For It All“. 56-годишната поп дива ще сподели със света първия си албум от 2018 г. насам.

На 21 юли тя публикува клип в Instagram с надпис: „Here For It All“. Новият ми албум излиза на 26 септември. Предварителни поръчки сега!“

Албумът ще включва вече издадения сингъл „Type Dangerous“.

I'm so happy to finally reveal my new album title to the world. I've been keeping it under wraps for what feels like an eternity! We're almost there, and I can't wait for you to actually listen to it! Here For It All, MC xoxo 💞



