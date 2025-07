Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп в Шотландия този уикенд, за да обсъдят спора между ЕС и САЩ относно митата, тъй като остава само една седмица до крайния срок за преговорите.

В опит да намали търговския дефицит на страната си, Тръмп обеща да наложи наказателни мита на десетки страни, ако те не сключат споразумение с Вашингтон до 1 август.

ЕС, който е изправен пред 30% мита за всички стоки, настоява за сключване на споразумение с администрацията на Тръмп. Същевременно блокът планира ответни мерки в случай, че преговорите се провалят, предаде АФП.

Following a good call with @POTUS, we have agreed to meet in Scotland on Sunday to discuss transatlantic trade relations, and how we can keep them strong.