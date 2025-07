Турнето на Бионсе „Cowboy Carter” се превърна в най-печелившото кънтри турне на всички времена с приходи от над 400 милиона долара. Певицата също така се превърна в най-печелившият чернокож артист на всички времена и най-печеливш R&B артист на всички времена, потвърди Live Nation.

Освен това 43-годишната изпълнителка влезе в историята като първата жена и американска изпълнителка, която има две различни турнета с приходи над 400 милиона долара.

В края на април Бионсе стартира турнето си „Cowboy Carter” в Лос Анджелис, изпълнявайки „Texas Hold 'Em“ и други кънтри хитове, докато беше на сцената с двете си дъщери.

