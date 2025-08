Прочутият симфоничен оркестър Lords of the Sound представя музикалната програма The Music of Hans Zimmer, в която са включени най-известните композиции на музикалния гений на нашето време.

The Music of Hans Zimmer е завладяващо пътешествие в света на уникалните звуци, което ще пренесе на сцената неповторимата атмосфера на филмовите шедьоври в изпълнение на симфоничен оркестър.

Постер: U Concert Bulgaria

Ханс Цимер е един от най-влиятелните композитори на саундтраци на нашето време. Той се е утвърдил като майстор на епичната музика, като е създал незабравими саундтраци за много блокбъстъри на световното кино.

В програмата „Музиката на Ханс Цимер“ ще бъдат включени композиции от култови филми като: „Дюн“, „Спайдърмен 2“, „Тъмният рицар“, „Интерстелар“, „Шерлок Холмс“, „Пърл Харбър“, „Гладиатор“, „Генезис“, „Карибски пирати“, „Спирит“, „Call of Duty: Modern Warfare 2“, „Мадагаскар“, „Цар Лъв“, „007: Смъртта може да почака“ и „Железният човек“.

Музиката на Ханс Цимер заема специално място в съвременната филмова индустрия. Неговите мелодии ни пренасят в центъра на филмовите събития и ярките емоции още от първата нота. Ако искате да се впуснете в това музикално пътешествие, което ще ви подари едно незабравимо преживяване, можете да си купите билети ТУК.

Редактор: Цветина Петкова