Еди Палмиери, пианист, композитор и лидер на музикална група, почина на 6 август в дома си в Хакенсак, Ню Джърси на 88-годишна възраст.

Приносът на Палмиери към афро-карибската музика помогна за настъпването на златната ера на салсата в Ню Йорк. Дългогодишната му кариера го утвърди като един от най-великите музикални гении на 20-ти век.

El pianista, compositor y director de orquesta Eddie Palmieri falleció este miércoles en su residencia de Hackensack, Nueva Jersey, a los 88 años.



Su hija menor, Gabriela Palmieri, confirmó la noticia y señaló que el deceso ocurrió tras “una enfermedad prolongada” que padecía el… pic.twitter.com/GFq05G0aYF — willmar (@willmar1150932) August 7, 2025

Най-малката му дъщеря, Габриела Палмиери, потвърди смъртта на музикалната легенда. Габриела заяви, че смъртта на баща ѝ е настъпила след „продължително заболяване“.

От момента, в който основава първата си постоянна група, 8-членната La Perfecta, през 1961 г., Палмиери е в основата на много от стиловите промени и творческите скокове в латино музиката. Тази група донесе ново ниво на джаз влияние в мамбо сцената, която току-що започваше да губи сила след следвоенния си бум, и постави стандарта за това, което по-късно ще стане известно като салса. Оттам нататък той никога не спира да създава иновации.

Снимки: gettyimages

През 70-те години Палмиери съчетава салсата с джаз, рок, фънк и дори съвременна класическа музика в серия от популярни албуми, включително „Vamonos Pa’l Monte“ и „The Sun of Latin Music“, както и с фюжън групата Harlem River Drive. Той също така си сътрудничи с чистокръвни джаз музиканти – сред които Кал Тджадер, Брайън Линч и Доналд Харисън – като дава съществен принос към поджанра латино джаз.

Редактор: Цветина Петкова