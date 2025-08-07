Два автомобила, единият от които - полицейски, се сблъскаха днес в Русе малко след 18 ч. Инцидентът е станал на натовареното кръстовище между бул. „Цар Освободител“ и бул. „Неофит Бозвели“, потвърдиха от Областната дирекция на МВР.

Снимка: Ники Димитров

Служебният автомобил се е движел по бул. „Цар Освободител“ в посока жп гарата с включени светлинен и звуков сигнал, когато е бил ударен от лек автомобил, управляван от 54-годишна жена.

След гонка: Моторист без книжка и с положителен тест за дрога катастрофира

В полицейския автомобил са пътували трима служители на реда. Вследствие на удара, както те, така и водачката на леката кола, са били транспортирани с линейки до УМБАЛ „Канев“. Медицинските екипи са установили, че пострадалите са без тежки наранявания, след което са освободени за домашно лечение.

И двамата шофьори са били тествани за употреба на алкохол, като и двете проби са отчели отрицателен резултат.

По случая е образувана проверка, която ще изясни точните обстоятелства и причините за инцидента.