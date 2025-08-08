Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще се срещне с руския лидер Владимир Путин дори ако той не се срещне с украинския президент Володимир Зеленски.

На журналистически въпрос дали Путин трябва да се срещне със Зеленски, за да си осигури среща с президента на САЩ, Тръмп отговори: "Не, не трябва. Не".

Кремъл: Тръмп и Путин се срещат до дни

Руският президент Владимир Путин каза, че се надява да се срещне следващата седмица с американския си колега Доналд Тръмп, вероятно в Обединените арабски емирства. Представител на Белия дом изрази съмнения, че срещата ще се състои, освен ако лидерът на Кремъл не се съгласи да се срещне и с украинския президент Зеленски.

Путин направи това изявление малко преди крайния срок, поставен от Белия дом на Москва да покаже напредък за прекратяването на 3-годишната война в Украйна или да понесе допълнителни икономически санкции - 8 август.

Санкциите засягат и държавите, търгуващи с Москва. От Белия дом вече обявиха допълнителни 50% мита за Индия, заради закупуването на руски петрол. Подобни мерки се готвят и за Китай.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски призова за лична среща с Владимир Путин, за да се сложи край на войната, след като специалният пратеник на Доналд Тръмп проведе определени като ползотворни разговори с руския лидер в Москва. Най-вероятно европейски лидери няма да присъстват на срещата, въпреки че Зеленски разкри, че е обсъдил преговорите с Кремъл и с тях.

