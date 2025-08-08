Две „магьосници" са задържани от полицията в Букурещ, след като измамили жена с над 30 000 евро. Те ѝ обещали да я съберат с любимия човек и да разрешат здравословните ѝ проблеми, причинени от магии и проклятия от миналото.

Двете врачки се рекламирали в социалните мрежи. Те твърдели, че притежават свръхестествени сили и извършват различни окултни ритуали. В периода от 6 до 17 юни тази година те подвели една жена, че чрез специфични методи на магьосничество ще решат личните ѝ проблеми, и я убедили да им даде общо 30 950 евро.

В момента, в който пострадалата поискала да прекрати тези действия, двете врачки започнали да я заплашват. Те твърдели, че ако спре да им дава пари, всичко ще се обърне срещу нея, включително магиите, които те са ѝ направили, за да ѝ помогнат.

Букурещката полиция съобщи, че нейни служители претърсили два адреса в града и в окръг Гюргево. При обиските в домовете на "магьосниците" полицията иззела документи и предмети, използвани при окултните ритуали, електронни устройства и сумите от 101 500 леи и 12 350 евро.

Врачките са разпитани и задържани за 24 часа. Те ще бъдат изправени пред съд, който ще разпореди предвидените от закона мерки.

Редактор: Дарина Методиева