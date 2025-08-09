Президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени две космически мисии на НАСА за фискалната 2026 година, съобщиха медии в САЩ

Съгласно документите за апаратите Orbiting Carbon Observatory-2 (OCO-2) и OCO-3, изстреляни съответно през 2014 и 2019 г., които проследяват източниците на въглероден диоксид в земната атмосфера.

НАСА потвърди пред агенцията, че и двете мисии ще бъдат прекратени „в съответствие с дневния ред и бюджетните приоритети на президента“. Според Дейвид Крисп, който ръководеше програмата OCO в НАСА, апаратите са помогнали на учените да открият, че тропическите гори по поречието на река Амазонка произвеждат повече въглероден диоксид, отколкото абсорбират, докато бореалните гори в Канада и Русия абсорбират повече въглероден диоксид, отколкото отделят.

През юли изпълняващият длъжността администратор на НАСА Шон Дъфи заяви, че Съединените щати планират да кацнат астронавти на Луната през следващите години.

